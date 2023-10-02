السيسي يوجه بتخصيص 1.75 مليار جنيه لدعم الأيتام في مصر: «ربنا هيعوضنا لأجل إكرام الناس اللي عندها ظروف»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه يوجد لدينا في مصر مليار ومليون و400 ألف يتيم.. مضيفة: “كنا بندعم 112 ألف وأصبحنا ندعم 245 ألف من الايتام عبر وزارة التضامن.. بمبالغ ليست بالبسيطة .. بنتكلم على 1.75 مليار جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأضافت القباج هذا القطاع عليه تبرعات كتير المسألة في حوكمة التبرعات وصلنا لـ 20% منهم وان شاء الله هنوصل لـ30% .. اتوافق على اننا ناخد 5% من مخصصات تكافل وكرامة لدعم الأيتام مش لازم دعم نقدي.

ثم قاطعها الرئيس السيسي قائلا: نحط 1.75 مليار جنيه أمام المخصصات الخاصة بدعم الأيتام.. ماحدش بيجيب حاجة من جيبه ده جيب مصر .. “إكرام الناس اللي عندها ظروف ربنا هيعوض فيه علينا ربنا مش احنا.

وأضاف السيسي: عايز أقولكم إن من 3 سنين كان فيه عدد من دور الرعاية في الحاجة لرفع كفاءة، فالدكتورة نيفين بتقولي.. قولتلها بدون شك فيه رعاية وانفاق مناسب جدا من الدولة في الموضوع.

وأضاف السيسي: لكن يبقى أن الطفل اللي هيتم رعايته بين وسط أسرة عندها كرم وعطف تجاه هذا الطفل ممكن يحللنا المسألة .. مش المسألة المالية أبدا انما الهدف اننا ندي ابننا أو بنتنا نديله رعاية تخليه انسان أكثر سواءا.

وتابع السيسي: كانوا حاطين قواعد صارمة .. ساعات تحط انت معايير تعطلك أحيانا .. يعني المعايير المحطوطة ساعات الناس تقعد على المكتب تكتب معايير .. ولما تيجي تحط المعايير دي على الواقع تلاقيها خلت الفرصة تتراجع بشكل كبير.

واستكمل السيسي قوله: قولتلها يا دكتورة فيه ناس طيبة كتير وطالما هما مستعدين .. طيب ما نشيل شرط المؤهل العالي في الأسر اللي هترعى أطفال .. هو فيه أسرة متوسطة التعليم أفضل ولا في دور رعاية فيها 200 أو 300 بني ادم تحت رعاية.. بدون شك كويسة.

وأضاف السيسي: لكن لايمكن ان الرعاية دي تتساوى مع وجود الطفل وسط أسرة .. الكلام ده شوفته في امريكا وانا في كلية الحرب تم ارسالنا إلي قرية لقينا فيها أسر مش مخليين دور الرعاية زي عندنا هنا .. هو عايز يوفر بيئة تنشئة اجتماعية أقرب ما يمكن للواقع المناسب.

وتابع السيسي: هو طفل دلوقتي لكن بعد شوية هيكون شاب أو شابة .. إكرام اليتيم .. كنت بحكي الكلام ده كفكرة للشيخ محمد بن زايد قالي يعني ايه .. قولتله فيه نص في القرأن يحفز على إكرام اليتيم .. وكأنه مطلب للأمة والمجتمع انها تهتم بالأيتام واللي بيعمل كدة ربنا بيجازيه خير.

وكشف السيسي عن رد فعل الشيخ بن زايد قائلا: اللي عجبني إنه قال أنا هعمله عندي في الإمارات.. بتكلم في أنه طفل بنديله رعاية والمجتمع بيقوله احنا معاك مش فلوس.. ياخد معاني وأفكار .. هل لما نعمل كدة واحنا مش معانا هنفضل مش معانا؟ .. لجل خاطر الأيتام.

ثم قالت القباج إنه تم عمل حملة هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما أن هناك 15 ألف متطوع بكل القرى في 15 محافظة، اضافة إلي المكاتب المتنقلة، مضيفة : اكتشفنا واتعلمنا حاجات من الميدان أكتر بكتير من اللي بنحسبها في مكاتبنا.

وأضافت القباج، أن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة “الأولى بالرعاية”.

وتابعت القباج، أن دستور 2014 تم وضعه بمشاركة جميع فئات وأطياف الشعب المصري وكان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وقائم على المصارحة والشفافية وكذلك المشاركة والمسئولية.