السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه سيتم إنشاء صندق لدعم ذوي الهمم، قائلًا: “بنتكلم عن صندوق ذوي الهمم”.

ووجّه السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم، حديثه إلى رئيس البرلمان: نعمل قانون ننظم بيه الموضوع أكثر ويكون فيه مصادر للصندوق أكثر، علشان تقدر تعمل خدمات أكثر، وأنا من كام يوم بنتكلم عن الصناديق.

ووجّه السيسي عددًا من الهيئات الحكومية بدعم صندوق ذوي الهمم، وهم كالتالي: صندوق هيئة قناة السويس يساهم بمبلغ 100 مليون.

وتابع: صندوق الشهداء والمصابين 100 مليون جنيه، وصندوق الرعاية الصحية بمبلغ 100 مليون جنيه، وصندوق الإسكان 200 مليون جنيه.

ووجّه السيسي حديثه للفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قائلًا: الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون جنيه.