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السيسي يوجه ببدء المراحل التنفيذية الأولى لمشروع تطوير ألف قرية يناير المقبل

على مستوى الجمهورية
المال - خاص 10:14 م, السبت, 26 ديسمبر 20 10:14 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس السيسي على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

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ووجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

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بقلم المال - خاص

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