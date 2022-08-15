السيسي يوجه بالتعاقد الفوري مع شركة سكك حديد ألمانيا لإدارة وتشغيل القطار السريع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا “دويتش بان” لتشغيل وادارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، وبحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا “دويتش بان”، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وقال بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي إن اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا “دويتش بان”، لتشغيل وادارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

واستعراض وزير النقل جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاثة والبالغ طولها 2000 كيلومتر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة السويدي اليكتريك.

ومن جانبه، عبر رئيس الشركة الألمانية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، متطلعا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاث، موضحاً أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، مشيدا بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة السيسي.

ومن جهته، اكد الرئيس السيسي على التقدير المصري للخبرة الالمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة، حيث وجه بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية، كما وجه بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية، وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الانتاج، وذلك بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الشركة الألمانية دويتش بان تُعد الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.