نقل وملاحة

السيسي يوجه بالبدء الفوري في إنشاء المعامل المركزية بالموانئ

خلال متابعته إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية
المال - خاص 3:13 م, الأحد, 13 ديسمبر 20 3:13 م, الأحد, 13 ديسمبر 20

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية”.

ووجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإليكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.

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كما وجه بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لسلسلة المعامل المتواجدة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية أو الأجهزة الفنية المطلوبة، وذلك على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعياً وغذائياً وزراعياً وطبياً، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية.

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