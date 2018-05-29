السيسي يوجه بالالتزام بأعلى المعايير التعليمية في إنشاء الجامعات الجديدة

المال خاص اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتناول الاجتماع استعراضا لآخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي في تطوير منظومة الجامعات المصرية، وإنشاء جامعات جديدة في…

المال خاص

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع استعراضا لآخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي في تطوير منظومة الجامعات المصرية، وإنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أوضح الوزير أنه يجرى تنفيذ خطة التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة الفرص في التعليم العالي، مشيرا إلى التزام الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية وتطويرها بشكل دوري طبقا لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن وضع أسس ومعايير لتشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، واختيار القيادات الجامعية.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي لعدد من الجامعات الأهلية مثل جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم، وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنصورة الجديدة.

واستعرض كذلك الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الخاصة من خلال التوأمة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، فضلاً عن إنشاء فروع لعدد من الجامعات الأجنبية في مصر وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر تطورات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أوضح الوزير أن الزيادة في أعداد طلاب وخريجي الجامعة يعد بمثابة شهادة نجاح لهذه التجربة المتميزة للتعاون المصري الياباني في العلوم والتكنولوجيا، وهو ما ينعكس إيجابيا على منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا فى مصر.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الفني والمهني ليتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، وذلك في كل من القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، لتبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنه تلك الجامعات ستحقق طفرة نوعية في التعليم العالي الفني في مصر.

واستعرض وزير التعليم العالي رؤية الوزارة للابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم ورعاية الموهوبين من المبتكرين والنشء واحتضان افكارهم الريادية والبحثية والعمل على تطويرها، فضلاً عن تدشين “بنك الابتكار المصري” ليضم اختراعات وابتكارات الشباب ليتم تقييمها من جانب المتخصصين، كما تطرق إلى القوانين والتشريعات المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن مستجدات إنشاء وكالة الفضاء المصرية والمدينة الفضائية على أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى المعايير التعليمة في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال.

وشدد الرئيس على إجراء اختبارات لطلاب الجامعات لتقييم مستواهم العلمي، بما يساهم في تقييم الخدمة التعليمية المقدمة، وضمان جودتها.

كما وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المنشآت التعليمية في المدن الجديدة بحيث تواكب وتيرة الإنشاءات في تلك المدن.