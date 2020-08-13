اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه بالاستمرار في توفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر
مصطفى الجُدي 12:52 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 12:52 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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