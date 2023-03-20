السيسي يوجه بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إصدار قرار رئاسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح المصرية، معلنًا أنه تم تنفيذ القرار لقضاء المفرج عنهم شهر رمضان مع أسرهم، وعددهم 85 غارما وغارمة “40 غارمة” و”45 غارما”.

وقال السيسي خلال كلمته اليوم في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أوجه الحكومة بما يلي إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعدادهن للوصول إلى المناصب العليا من الدولة.

وأضاف السيسي: التوسع في البرامج التدربية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة في وظائف المستقبل، والتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض في مشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة.

وتابع السيسي: تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في الصناعة الحديثة في مصر.

واستكمل قوله: متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.