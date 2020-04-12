السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الحالية في نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعي الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات خطوط مترو الأنفاق.

ووجه الرئيس السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية التحتية، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصةً خطط تحديث نظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية.

إلى جانب مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحطة المركزية لوسائل النقل العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطورات العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء عدد من المحاور الرئيسية على امتداد مجرى النيل، وكذلك شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بضرورة تضمين تلك المحاور كافة الخدمات والتجهيزات وأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية الدولية.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة، بما فيها تطوير بعض المناطق العشوائية أسفل وعلى جوانب الطريق، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بمنطقة جنوب الوادي والصعيد.