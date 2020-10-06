اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه باستمرار تطوير أنشطة صندوق «تحيا مصر» بمجالات تمس الحياة المعيشية

خلال اجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق "تحيا مصر" والخطط المستقبلية لمشروعاته.
المال - خاص 10:43 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 10:43 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية لبحث أنشطة صندوق «تحيا مصر» .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق “تحيا مصر” والخطط المستقبلية لمشروعاته.

واستعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحوري الذي اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية كمعاون لجهود الدولة في كافة المجالات وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلاً عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.

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ووجه الرئيس باستمرار تطوير أنشطة صندوق “تحيا مصر” في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات؛ وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من كافة النواحي.

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بقلم المال - خاص

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