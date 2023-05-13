السيسي يوجه باستمرار التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصةً من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلاً عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولاً إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة، ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية.

بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

يشار إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجه الحكو اليوم مة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.. وذلك خلال اجتماع عقده اليوم السبت مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.