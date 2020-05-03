السيسي يوجه باستمرار​ العمل بمختلف المشروعات القومية وتطبيق أعلى درجات الوقاية حفاظا على العاملين

خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة اليوم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية في ضوء تداعيات فيروس كورونا، فضلاً عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلاً عن المشروعات الإنشائية والمجمعات السكنية الرئيسية، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة في إطار التحول الرقمي للدولة.

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها على مستوي الجمهورية، بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية والسكنية الجاري إنشاؤها وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية.