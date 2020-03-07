اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه باستراتيجية تضمن الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع

تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية
المال - خاص 6:02 م, السبت, 7 مارس 20 6:02 م, السبت, 7 مارس 20

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

ووفقا لبيان المتحدث باسم الرئاسة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فقد تناول الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين.

 كما تناول إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.

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بقلم المال - خاص

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