«السيسي» يوجه بإنشاء محطة قطارات مركزية فى بشتيل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومي للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي وجه بالاستمرار في تنفيذ إستراتيجية تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً في ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التحديث المنشود في منظومة مرفق السكك الحديدية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي والتعاقدي بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية، بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش التابعة لهيئة السكة الحديد، وتطوير محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه السيسي في هذا الصدد بإنشاء محطة مركزية متكاملة الخدمات لسكك حديد للوجه القبلي بمنطقة بشتيل، وكذلك تنفيذ مشروع مترو أبو قير وترام الرمل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل استعرض تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات، سواء بمد محاور جديدة أور رفع كفاءة المحاور القائمة بالفعل وفقاً لأعلى المعايير الفنية، بما في ذلك المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100 كم، خاصةً الوصلات المزدحمة به، والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وتحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.

وعرض وزير النقل أيضاً جهود رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبدالرحمن إلى السلوم، ومنطقة مريوط والنطاق الجغرافي المحيط بها، إضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية المؤدية من محافظتي المنوفية والدقهلية إلى القاهرة، وبعض مشروعات الوزارة في نطاق مدينة المنصورة.