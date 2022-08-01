السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع في الشرق الأوسط لإنتاج البولي إثيلين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووجّه الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين، لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في عديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

واطلع الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الذي من المنتظر أن يسهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في عديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر نحو 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة، عوضًا عن استيرادها من الخارج.

وسيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات البولي إيثلين، وسيضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، ما سيسهم فى توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقًا للمواصفات الأوروبية، وسيتم اعتماد منتجاته دوليًا، بما يفتح آفاق التصدير، خاصةً للدول الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لا سيما دول الكوميسا، وسيحتوي أيضًا على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.