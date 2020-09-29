سيـــاســة

السيسي يوجه بإعلان الحداد العام 3 أيام لوفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.
هيثم سمير 5:43 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 5:43 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.

ونعى مجلس الوزراء، في بيان رسمي منذ قليل، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم.

اقرأ أيضا  "القومى للمرأة": كل جنيه ينفق في تنظيم الأسرة يوفر على الدولة 56 جنيهًا

وتقدّم مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن أعضاء مجلس الوزراء المصرى، بخالص العزاء إلى الشعب الكويتى الشقيق، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، فى وفاة الأمير صباح الأحمد، رحمه الله.

وقال مدبولي : لقد فقدنا اليوم زعيمًا ورجل دولة سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور، وستظل مواقفه المشرِّفة تتناقلها الأجيال. لم يدخر جهدًا فى سبيل رفعة شأن بلاده، ولم يتوان يومًا عن مساندة ودعم أمته، وأسهم بحكمته وحنكته ونفاذ بصيرته فى حل الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع.

اقرأ أيضا  شعبة الأسمنت : 40 مليون طن فجوة متوقعة بين الإنتاج والطلب بنهاية 2020‎
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

السيسي ينعى الشيخ صباح الأحمد : الأمة العربية فقدت قائدًا من أغلى رجالها

المال - خاص 4:39 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

برتبة قائد أعلى.. ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري

المال - خاص 9:22 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

الكويت : تفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد

المال - خاص 6:41 م, السبت, 18 يوليو 20

السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

منتصر محمود 4:47 م, الأربعاء, 16 أكتوبر 19