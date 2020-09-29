السيسي يوجه بإعلان الحداد العام 3 أيام لوفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.

ونعى مجلس الوزراء، في بيان رسمي منذ قليل، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدّم مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن أعضاء مجلس الوزراء المصرى، بخالص العزاء إلى الشعب الكويتى الشقيق، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، فى وفاة الأمير صباح الأحمد، رحمه الله.

وقال مدبولي : لقد فقدنا اليوم زعيمًا ورجل دولة سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور، وستظل مواقفه المشرِّفة تتناقلها الأجيال. لم يدخر جهدًا فى سبيل رفعة شأن بلاده، ولم يتوان يومًا عن مساندة ودعم أمته، وأسهم بحكمته وحنكته ونفاذ بصيرته فى حل الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع.