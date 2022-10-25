السيسي يوجه الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الحكومة بالبدء بوضع التشريعات اللازمة لتكون خارطة طريق للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، والتأكد من تنفيذ التوصيات وذلك من خلال مجلس أمناء، مع البدء الفوري لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي لتكون خارطة طريق.

وقال السيسي خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إنه تم توجيه الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحَا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة تقدم كشف حساب سنوي بما تم إنجازه في مختلف القطاعات التي تم طرحها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مشيرًا إلى أهمية إنشاء شبكة موانئ بمصر تعكس مكانتها وموقعها الجغرافي.

وأضاف السيسي، أن ما تم تطويره من الموانئ المصرية خلال الـ4 سنوات يفوق ما تم خلال 100 عام، مع طرح الموانئ الجديدة أمام القطاع الخاص للتشغيل فقط، وأدعو القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الموانئ المصرية.

وأضاف السيسي: نحتاج 250 مليار جنيه لتطوير التعليم الأساسي لمواجهة الزيادة السكانية، ونعمل على رفع جودة التعليم لخدمة اقتصاد الدولة المصرية، كما أن الدولة تتحمل التكلفة التعليمية لـ25 مليون طالب في المرحلة الأساسية.

وتابع السيسي: نسعى إلى تحقيق التوازن في إدارة الدولة، كما يوجد في مصر 17 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء بأقل من نصف ثمنها، وأكثر من 5 ملايين يعملون بالمشروعات التي تنفيذها، وندعو القطاع اخاص للعمل في المشروعات المطروحة.

وقال السيسي: الناس موجودة في كل حتة شايفة الشغل قدامها، إللي ساكن في المقطم، والمرج والمطرية اللي مش بيدخلهم غيري ، وعين شمس وكده عشان نغير حياة الناس، ذلك مرتبط بالإصلاح الاقتصادي والحوار المجتمعي.

ولفت السيسي إلى حالة التردي في الحدائق العامة: قائلا: “عايزين تعرفوا مصر عامله ازاي.. روحوا حديقة الحيوان شوفوا حجم التردي والسلبيات والتعب، حد قالي اعمل حديقة الحيوان، قلت لأ اعمل 10 حدائق ومعملش حديقة الحيوان بالطريقة دي، حديقة أنطونيادس في اسكندرية شوفوا النباتات النادرة، طب روح شوفها بس، خش على المنتزة الناس اللي قاعدة هناك تقولك قاعدين بقالنا 25 سنة ميصحش كده.. ميصحش كده ايه؟”.

واختتم: الحكومة تقوم بجهد جبار، وعندما أريد الانتهاء من أي موضوع عايز أخلصه.. بطلب من الجيش يعمله بس خلاص، وقام بتحية الفريق محمد زكي وزير الدفاع وتحية الجيش، موضحا أنه قال ذلك لتسجيل ماذا فعل الجيش بعد طعنة 67.