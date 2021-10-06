السيسي يوجه التحية للواء سمير فرج : كان قائد كتيبتى وتعلمت منه حل المشاكل

وقالوا إن المقدم سمير فرج قادم من كلية القادة والأركان وكانت السمعة الطيبة والقدرة العلمية مشهود له وفى الوقت ده كان اللواء سمير فرج قادما من كلية القادة والأركان من بريطانيا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية للشعب المصري، وتحيته الخاصة للواء سمير فرج، وقال إنه كان قائد كتيبته.

وأضاف الرئيس السيسى أن اللواء سمير فرج لم يذكر ذلك من قبل، ولفت الرئيس إلى أنه فى ذلك الوقت كان ملازم أول.

وقالوا إن المقدم سمير فرج قادم من كلية القادة والأركان وكانت السمعة الطيبة والقدرة العلمية مشهود له وفى الوقت ده كان اللواء سمير فرج قادما من كلية القادة والأركان من بريطانيا.

وأشار الرئيس السيسى إلى أنه عندما ذهب إلى بريطانيا فى كلية القادة والأركان كانت أكثر حاجة مشهورة بها الكلية هى المناظرة بين اللواء سمير فرج والرئيس شارون بعد حرب 73.

كانت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثين انطلقت منذ قليل بعنوان : “أكتوبر ٧٣ والعبور الى المستقبل”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتنطلق فعاليات الندوة التثقيفية الـ 34 بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة ، وتأتى الندوة تزامنا مع الاحتفالات بمرور ٤8 عاما على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وبعث رؤساء الدول برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتـاح السيسى وضع أكاليل الزهـور علـى قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة، كما ترأس إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تفتح القوات المسلحة المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين – متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجانًا للجماهير اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر الجاري، وذلك استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية، لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر، وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.