السيسي يوجه الاتصالات بمواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

المال- خاصعقد الرئيس اليوم اجتماعاً مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقي تقريراً من وزير الاتصالات حول نتائج مشاركة مصر بوفد وزاري في معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول٬ الذ

المال- خاص

عقد الرئيس اليوم اجتماعاً مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقي تقريراً من وزير الاتصالات حول نتائج مشاركة مصر بوفد وزاري في معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول٬ الذي عقد في الفترة من 26 فبراير إلي الأول من مارس في مدينة برشلونة بأسبانيا

وعرض الوزير نتائج لقاءاته خلال المؤتمر مع رؤساء كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات٬ لبحث سبل تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات تلك الشركات في مجالات تقديم الحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة في البنية التحتية وتأمين الشبكات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة المدن الذكية، والتصنيع الالكتروني، ودعم الإبداع التكنولوجي والابتكار، وتنمية الكوادر البشرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء ضرورة مواصلة جهود تنفيذاستراتيجية التحول الرقمي المصرية، والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في المشروعات التنموية الكبري التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمناطق التكنولوجية٬ لاسيما في ضوء الحوافز المقدمةللمستثمرين وفقاً لبرنامج الإصلاحالاقتصادي وقوانين الاستثمار التي تم إصدارها مؤخراً.

