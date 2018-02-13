السيسي يوافق على رعاية مؤتمر مصر تستطيع.. بأبناء النيل

المال ـ خاص:وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع.. بأبناء النيل"، والمقرر انعقاده في محافظة الأقصر يومي ٢٥و٢٦ فبراير الجاري، تحت رعايته. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تزيده تشريف

المال ـ خاص:

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على انعقاد مؤتمر “مصر تستطيع.. بأبناء النيل”، والمقرر انعقاده في محافظة الأقصر يومي ٢٥و٢٦ فبراير الجاري، تحت رعايته.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة مصر في التغلب على مشاكلها المائية وتطوير نظم الزراعة والمجتمعات الزراعية فيها.

وقالت مكرم إن السيد الرئيس كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للدورتين السابقتين للمؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج، والذي يعتبر المؤتمر الحالي هو النسخة الثالثة له، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات سيادته للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”.

وأضافت مكرم أن المؤتمر يجمع عددًا من العلماء والخبراء المصريين اللذين حققوا إنجازات كبيرة في مجالات الزراعة والري وإدارة الموارد المائية وحل مشاكل نقص المياه، كما أن بعضهم له إنجازات في مجال الزراعة بالمناطق التي تعاني نقصًا مائيًا قد يصل إلى حد الندرة المائية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن قرار الوزارة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضي المصرية، ومختلف الملفات والقضايا التي تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة في المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتي الري والزراعة.

ويعد مؤتمر “مصر تستطيع بأبناء النيل” هو النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج تحت عنوان “مصر تستطيع”، وهو أحد المحاور الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الطيور المهاجرة بالوطن.

وكانت الوزارة قد عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان “مصر تستطيع .. بعلمائها” في ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين بالمهجر ونتج عنه قرارات وتوصيات هامة تم تنفيذ عدد منها، وما زال يجري تنفيذ المتبقي منها، والمؤتمر الثاني جاء تحت عنوان “مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة” الذي انعقد في يوليو 2017، وشارك فيه نخبة متميزة من نابهات مصر المهاجرات اللائي حققن نجاحات مشرفة في بلاد المهجر.