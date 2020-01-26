السيسي يهنئ منتخب اليد : تحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بفوز منتخب مصر لكرة اليد بكأس أفريقيا بعد تفوقه على نظيره التونسي، وتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة قال فيها الرئيس: أهنئ الشعب المصري أبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس أفريقيا، والتأهل لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وأتوجه لهم جميعا بالتحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار.

وفازت مصر على تونس 27 / 22 في نهائي البطولة وتأهل المنتخب المصري لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقدم منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو على نظيره التونسي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 15 / 11، في الشوط الأول بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحول منتخب مصر تأخره إلى تقدم قوى على المنتخب التونسي في الدقيقة الـ 11 الذي أظهر حماسه منذ انطلاق اللقاء ولكنه سرعان ما انتفض الفراعنة.

كان منتخب اليد قد تأهل إلى النهائي بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 في نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 في نفس الدور.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور لقاء مصر والجزائر في نصف النهائي، لتحفيز الفراعنة، لاسيما وأنه وعد اللاعبين بصرف مكافآت استثنائية.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ومكن منتخب مصر من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

وحصل اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب في لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائي قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر في نصف النهائي.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التي أقيمت العام الماضي في الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائي بنقاط المواجهات المباشرة مقسمة إلى مجموعتين قبل التأهل إلى نصف النهائي.