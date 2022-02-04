السيسي يهنئ لاعبي منتخب مصر بعد وصولهم إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة القدم بعد فوزههم على المنتخب الكاميروني وصعودهم إلى المباراة النهائية وملاقاة المنتخب السنغالي في كاس الأمم الإفريقية.
وقال الرئيس السيسي :”أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية”.
وأضاف: “وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين”.
وتابع: “لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله”.
واختتم الرئيس السيسي قائلا “شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم”.