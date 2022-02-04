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السيسي يهنئ لاعبي منتخب مصر بعد وصولهم إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية

لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل
مصطفى الجُدي 2:01 ص, الجمعة, 4 فبراير 22 2:01 ص, الجمعة, 4 فبراير 22

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة القدم بعد فوزههم على المنتخب الكاميروني وصعودهم إلى المباراة النهائية وملاقاة المنتخب السنغالي في كاس الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس السيسي :”أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف: “وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين”.

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وتابع: “لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله”.

واختتم الرئيس السيسي قائلا “شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم”.

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بقلم مصطفى الجُدي

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