سيـــاســة

السيسي يهنئ قيس سعيد بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم مصر لكافة خطوات الحفاظ على تونس

أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس.
المال - خاص 9:42 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 9:42 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه بتشكيل الحكومة.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

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من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس.

وأكد الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي، ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

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بقلم المال - خاص

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