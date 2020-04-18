سيـــاســة

السيسي يهنئ الرئيس العراقي بتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة

أكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى أهمية الدور العربي للعراق.
المال - خاص 9:31 م, السبت, 18 أبريل 20 9:31 م, السبت, 18 أبريل 20

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس العراقي على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق في مهمته.

وأكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى أهمية الدور العربي للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

وأكد حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، والدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، إلى جانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني في البلدين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحث إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة في هذا الإطار بين أجهزة الرعاية الصحية بالدولتين الشقيقتين.

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بقلم المال - خاص

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