سيـــاســة

السيسي يهنئ الرئيس الإسرائيلي بمناسبة رأس السنة العبرية ويبحث جهود إحياء عملية السلام

عبر اتصال هاتفي مساء اليوم
محمود خاطر 7:01 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 7:01 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم ، مع إسحاق هيرتزوج ، الرئيس الإسرائيلي ، للتهنئة بتوليه منصبه الجديد ، و كذلك بمناسبة رأس السنة العبرية .

و أوضح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك” ، أن هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي ،و كذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام و الاستقرار في المنطقة بقيادته .

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كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.

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بقلم محمود خاطر

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