سيـــاســة

السيسي يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد القيامة المجيد

بعث الرئيس أيضاً ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج
المال - خاص 5:33 م, السبت, 18 أبريل 20 5:33 م, السبت, 18 أبريل 20

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد”.

وبحسب بيان الرئاسة، أشاد السيسي بما يجمع كافة أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة، داعياً الله تعالي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعي شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.

كما بعث الرئيس أيضاً ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

يذكر أن مصر والعالم يمران بفترة حرجة في الوقت الحالي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسببه في وفاة الآلاف وإصابة الملايين حول العالم.

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بقلم المال - خاص

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