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السيسي يهنئ الأهلي على الفوز بالمركز الثالث في مونديال الأندية

متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية
المال - خاص 5:49 م, الجمعة, 12 فبراير 21 5:49 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، النادي الأهلي على الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

جاءت تهنئة الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال السيسي في تهنئته: “خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف”.

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وأضاف، “كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم  ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.

يشار إلى أن الأهلي كان قد فاز على بالميراس البرازيلي أمس الخميس، 3 / 2 بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ليتوج بالمركز الثالث في البطولة والميدالية البرونزية.

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بقلم المال - خاص

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