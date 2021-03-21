السيسي يهنئ أمهات مصر في عيدهن: يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الأحد، والذي يوافق مناسبة الاحتفال السنوي بعيد الأم، التهنئة إلى كل أم مصرية واصفا إياهن بأنهن يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في عيدها.. أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار”.

وأضاف: “خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام”.