السيسي ينعي شهداء بئر العبد: «قوى الشر تحاول خطف الوطن لكننا صامدون بقوة وإيمان»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وأضاف السيسي : “رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة”.

واختتم: “حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”. نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم…Gepostet von ‎AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‎ am Donnerstag, 30. April 2020

وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء اليوم عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة فى أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ويشار إلى أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قد شهد اليوم، إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

وزير الدفاع لمقاتلى الصاعقة: عليكم الاهتمام بالتدريب لتكونوا فى أعلى درجات الاستعداد وطالب القائد العام مقاتلى الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر فى ظل ما تواجهه من تحديات خلال الفترة الحالية .

وبدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأكد أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة .

واستمع الفريق أول محمد زكى للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالى للقوات.

ونقل القائد العام لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم.

وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن مقاتلى قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

وأكد أنهم يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته وأن القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر إنتشار فيروس “كورونا” والمساهمة فى خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

كما تفقد معرض لمهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا فى إطار إستراتيجية الوقاية التى تنفذها القوات المسلحة على كافة الأفرع والتشكيلات والوحدات .