سيـــاســة

السيسي ينعي الرئيس البوروندي: زعيماً وطنياً قدم الكثير إلى شعبه وبلاده

قال الرئيس السيسي إن نيكرونريزا بذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية
المال - خاص 12:32 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20 12:32 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20

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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء، برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي بيير نيكرونريزا.

ونص الرسالة كما نشرها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي كالتالي:

“بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن الشعب المصري اتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيماً وطنياً قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية وللنهوض بالعمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة،
داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم”.

وبحسب قناة الحرة الأمريكية، أعلنت بوروندي، الثلاثاء، وفاة رئيسها بيير نكورونزيزا إثر إصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد 15 عاما له في السلطة. 

ونشرت الحكومة بيانا على تويتر جاء فيه “حكومة جمهورية بوروندي تعلن ببالغ الحزن وفاة فخامة الرئيس بيير نكورونزيزا بعد إصابته بأزمة قلبية في الثامن من يونيو”.

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن نكورونزيزا توفي في مستشفى في مدينة كازوري الواقعة في شرق البلاد، وأعلنت الحداد لسبعة أيام.

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بقلم المال - خاص

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