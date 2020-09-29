سيـــاســة

السيسي ينعى الشيخ صباح الأحمد : الأمة العربية فقدت قائدًا من أغلى رجالها

الذي وافته المنية اليوم
المال - خاص 4:39 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 4:39 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشيخ جابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: “أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً. أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان.

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كما نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

وقالت جمهورية مصر العربية إنها تستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

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