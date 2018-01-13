السيسي يناقش ملفات القطاع الصناعي مع قابيل.. الإثنين

محمد ريحانقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه سيلتقي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بعد غد الإثنين، لمناقشة عدة ملفات خاصة بالقطاع الصناعي، رافضًا الإفصاح عن طبيعتها.وأضاف قابيل، في تصريحات له على هامش افتتاح مصنع الجيوشى للصلب بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، أن الدولة تعمل على ت

محمد ريحان

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه سيلتقي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بعد غد الإثنين، لمناقشة عدة ملفات خاصة بالقطاع الصناعي، رافضًا الإفصاح عن طبيعتها.

وأضاف قابيل، في تصريحات له على هامش افتتاح مصنع الجيوشى للصلب بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تعميق الصناعة الوطنية وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.

وتابع قابيل أنه افتتح أكثر من 2300 مصنع، خلال العامين الماضيين، بواقع 3 مصانع يوميًا.

وأشار إلى أنه تم ترفيق 13.5 مليون متر مربع خلال عام، ونتعاون مع المطورين الصناعيين فى هذا الملف، وتخصيص 8 ملايين متر الأسبوع الماضي للمطور الصناعى.

وألفت إلى أن 2017 شهدت أرقامًا جيدة جداً للقطاع الصناعي، تتمثل ترجمة لإستراتيجية 2020 التى أطلقتها وزارة الصناعة نهاية 2016.

وأوضح أن الصادرات حققت 22.4 مليار دولار خلال 2017، بزيادة 12%، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الخاصة مرتفعة جدًا، بالتزامن مع زيادة فى الصادرات وتراجع الواردات.