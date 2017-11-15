السيسي يناقش مع شكري تفاصيل الجولة العربية

خاص استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سامح شكري وزير الخارجية. وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية قدم للرئيس تقريراً عن نتائج جولته العربية التي قام بها خلال الأيام الماضية، وشملت كل من الأردن، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان،

خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سامح شكري وزير الخارجية.



وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية قدم للرئيس تقريراً عن نتائج جولته العربية التي قام بها خلال الأيام الماضية، وشملت كل من الأردن، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، والامارات، والمملكة العربية السعودية، والتي نقل خلالها رسائل شفهية منالرئيس إلى قادة وزعماء تلك الدول.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى ما ساهمت به الجولة العربية في تأكيد حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية إزاء التحديات المختلفة التي تواجه الوطن العربي في الوقت الراهن.



وأعرب الرئيس عن أهمية مواصلة بذل المساعي الرامية لتدعيم الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً موقف مصر الثابت إزاء أهمية الحفاظ على التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.







