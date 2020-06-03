سيـــاســة

السيسي يناقش مع رئيس التشيك سبل مكافحة انتشار فيروس «كورونا»

أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة
المال - خاص 3:57 م, الأربعاء, 3 يونيو 20 3:57 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من ميلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التشيكي أشاد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصةً على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي.

وأكد حرص بلاده ودول تجمع “فيشجراد” على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب، وموجهاً الدعوة إلى الرئيس لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع “فيشجراد”.

كما تناول الاتصال التباحث حول سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

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بقلم المال - خاص

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