سيـــاســة

السيسي يناقش مع رئيسة تنزانيا تطورات ملف سد النهضة وزيادة التبادل التجاري

الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها
هاني جميعي 7:13 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 7:13 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السيدة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

كما أكد الرئيس السيسي خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامي في أعقاب زيارة سيادته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

اقرأ أيضا  البرلمان يوافق على «الصكوك السيادية».. وضوابط الشركات تثير الجدل بين الحكومة والنواب

من جانبها؛ أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، ومشيدةً بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد “جوليوس نيريري”، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.

اقرأ أيضا  رئيس حماس في غزة يتوعد بـ«تغيير شكل الشرق الأوسط» إذا تجددت المواجهة مع إسرائيل

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من اجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة والحفاظ على الأمن المائي لدولتي المصب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هاني جميعي

ملف الكاتب هاني جميعي

اقرأ أيضاً

«التنسيق لحماية الأمن».. مصر والسودان : مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

المال - خاص 7:40 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

مرواغة جديدة؟ إثيوبيا تطالب مصر والسودان بتكاليف “حماية النيل” على مدار 40 عامًا

المال - خاص 6:32 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

تتخطى 2 مليار جنيه.. «خطة البرلمان» تقر الموازنة الجديدة لمجلسى النواب والشيوخ ﻿

ياسمين فواز 4:02 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

وزير الدفاع يغادر إلى عمان لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس المملكة الأردنية

أحمد اللاهوني 2:49 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

للتباحث حول تطورات ملف سد النهضة.. وزيرا الخارجية والري يتوجهان إلى الخرطوم

سمر السيد 11:10 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

البرلمان يمنح «الصحة» حق اختيار ممثل المجتمع المدنى بمجلس إدارة صندوق «الطواريء الطبية»

ياسمين فواز 8:00 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21