سيـــاســة

السيسي يناقش مع الرئيس الجزائري تطورات الأوضاع في ليبيا

أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة أخيه الرئيس الجزائري ضيفاً عزيزاً إلى مصر
وائل كمال 2:11 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 2:11 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بحسب بيان رئاسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الجزائري أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والتي شهدت العديد من الفعاليات والمباحثات المثمرة بين الجانبين، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات؛ خاصة الاقتصادية والأمنية.

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من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة أخيه الرئيس الجزائري ضيفاً عزيزاً إلى مصر، مؤكداً تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، خاصةً من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

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بقلم وائل كمال

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