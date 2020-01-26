السيسي يناقش جهود تطوير شركات الإنتاج الحربي وتعزيز دورها فى الاقتصاد

متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح أن وزير الدولة للإنتاج الحربي عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في شتى القطاعات، فضلاً عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.

يذكر أن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي قال في تصريحات لـ”المال” إن الوزارة تشارك في تجهيزات مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي.

وأوضح أن “الإنتاج الحربي” تشارك ضمن المبادرة بطرح السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.

وأشار العصار إلى أن مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي والتي وجه بطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي “هامة جدا” ولصالح المواطن الذي سوف يستفيد من الخصم.

وتابع أن حجم التخفيضات في منتجات الإنتاج الحربي التي سيتم طرحها لن تقل عن 5% وبعضها سوف يصل إلى 15% حجم تخفيض.

وقال وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة سوف تطرح كافة المنتجات التي يستفيد بها المواطن من منتجات مصانع الإنتاج الحربي المدنية مثل الأجهزة المنزلية والشاشات وغيرها .