استثمار

السيسي يناقش ترتيبات عقد مؤتمر دولي لترويج فرص الاستثمار في منطقة قناة السويس

أهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة
هاني جميعي 6:33 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19 6:33 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس ، لبحث ترتيبات تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي خلال الربع الأول من عام 2020 للتعريف بنشاط الهيئة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بهيئة قناة السويس ، وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس ، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.

وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيي زكي، عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة، والموقف المالي فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية.

كما عرض جهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال حسن إدارة الموارد وتعظيم حجم الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة ومراكز الصادرات، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس ترتيبات تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي خلال الربع الأول من عام 2020 للتعريف بنشاط الهيئة وما بها من إمكانات وأصول، والترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة مع الشركاء الدوليين على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض ملامح خطة الهيئة حتى عام 2025 ومحاورها المختلفة في هذا الصدد، والتي تهدف بالأساس إلى توطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا، وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والأفريقي.

كما شهد أيضا بحث تطوير موانئ العين السخنة والطور والأدبية، التابعة للهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

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بقلم هاني جميعي

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