السيسي يناشد المصريين الالتزام بقرارات الحكومة ويحذر المخالفين «رهاني على وعي الشعب»

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين اليوم الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا . وكتب السيسي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أقرت الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وهي إجراءات…

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين اليوم الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

وكتب السيسي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: “لقد أقرت الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وهي إجراءات ملحة لمنع انتشار الفيروس“.

وأضاف الرئيس: “أهيب بجميع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، وسيتم التصدي لأي مخالفة لها بمنتهى الحزم والحسم في إطار القانون”.

وكانت الحكومة قد قررت اليوم حظر حركة المواطنين على الطرق من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم باستثناء خدمة التوصيل للمنازل.

وشملت القرارات الحكومية كذلك غلق كل النوادي وصالات الألعاب بالكامل، وغلق جميع الكافتريات والملاهي الليلية، وأي محال تتيح التسلية والترفيه بالكامل لمدة أسبوعين.

كما تضمنت القرارات أيضا تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتصاريح العمل ورخص البناء وغيرها باستثناء مكاتب الصحة.

أيضا قررت الحكومة غلق كل المحال التجارية والحرفية من الساعة الـ 5 مساء باستثناء البقالة والمخابز والصيدليات حتى السادسة صباحا بما فيها المراكز التجارية وغلق كامل يومي الجمعة والسبت.

وشملت القرارات كذلك، وقف وسائل المواصلات العامة والخاصة أسبوعين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، سيتم العمل بقرار تخفيض الموظفين في كافة قطاعات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن من سيخالف قرارات الحد من حركة المواطنين سيخضع لعقوبات قانون الطوارئ.