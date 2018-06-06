السيسي يلتقي وزير الشئون الأفريقية السعودي

المال- خاصاستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد أحمد القطان وزير الدولة للشئون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير ال

المال- خاص





استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد أحمد القطان وزير الدولة للشئون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدولة السعودي نقل للسيد الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومعربًا عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

وقد رحّب السيد الرئيس بالوزير القطان، وطلب نقل تحياته إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي. كما أعرب السيد الرئيس عن حرص مصر على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بما يحقق مصالح شعوبها.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين ودول القارة الأفريقية، وتحقيق المصالح المشتركة لمختلف الأطراف.