السيسي يكلف بالتوسع في إعطاء لقاحات «كورونا».. والحكومة: استقبال 4.5 مليون جرعة نهاية مايو

أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إعطاء اللقاحات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، وإطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.

وأكدت وزيرة الصحة زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح بمختلف المحافظات.

وقالت إنه تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة، وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.

وجددت التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء في الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.

وأوضحت أنه سيصلهم عبر آلية “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة دفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت وزير الصحة توافر جميع الأطقم الطبية، وأيضا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس “كورونا”، وأن هناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.