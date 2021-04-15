لايف

السيسي يكلف بالتوسع في إعطاء لقاحات «كورونا».. والحكومة: استقبال 4.5 مليون جرعة نهاية مايو

أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إعطاء اللقاحات
صفية حمدي 4:29 م, الخميس, 15 أبريل 21 4:29 م, الخميس, 15 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، وإطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.

وأكدت وزيرة الصحة زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح بمختلف المحافظات.

اقرأ أيضا  دراسة : سلالة كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا قادرة على مقاومة لقاح «فايزر»

وقالت إنه تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة، وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.

وجددت التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء في الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.

اقرأ أيضا  حملات على الأكشاك والمقاهي لكشف مروجي المخدرات.. وضبط 47 قضية خلال رمضان

وأوضحت أنه سيصلهم عبر آلية “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة دفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت وزير الصحة توافر جميع الأطقم الطبية، وأيضا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس “كورونا”، وأن هناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الجمعة.. حار على القاهرة وشديد الحرارة في الصعيد

دعاء محمود 4:24 م, الخميس, 15 أبريل 21

مجلس الوزراء ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد: «سخّر قلمه للدفاع عن قضايا الوطن»

صفية حمدي 3:55 م, الخميس, 15 أبريل 21

«التعليم» تعلن تفاصيل الاختبار التقني لطلاب الثانوية العامة

جهاد سالم 2:39 م, الخميس, 15 أبريل 21

سحب 6326 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أماني عوض 12:52 م, الخميس, 15 أبريل 21

الداخلية تواصل احتفالات يوم اليتيم.. وتنظم فعاليات بالجيزة والإسكندرية (صور)

أماني عوض 12:48 م, الخميس, 15 أبريل 21

حملات على الأكشاك والمقاهي لكشف مروجي المخدرات.. وضبط 47 قضية خلال رمضان

أماني عوض 12:42 م, الخميس, 15 أبريل 21