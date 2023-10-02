السيسي يكلف المستشار محمود فوزي بقيادة حملته في انتخابات الرئاسة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء الاثنين، المستشار محمود فوزي بقيادة حملته في انتخابات الرئاسة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعلن مساء الإثنين، رسميا الترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أنه يلبي نداء المصريين مرة أخرى.

نص بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي

شعب مصر العظيم..



بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.



فقد كلّفت السيد المستشار/ محمود فوزي ، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق



تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر