السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة.. ووالد أحدهم: «ياريس أنت على الحق المبين» (صور)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من أسر شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة والخامسة تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.

وكرم الرئيس، الشهيد العقيد رامي أحمد حسام تسلمته أرملته وأولاده، باسم فكري طه تسلمته أرملته، سارة محمد رشاد، ومصطفى عبيد سالم

وتسلم والد المقدم ماجد أحمد محمد صبري، وسام تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقط الرئيس صورًا تذكارية مع أسر الشهداء أثناء التكريم.

وقال والد الشهيد: “أنا رئيس مباحث الشيخ زويد في شمال سيناء، لم أكد أعلم أنه يخدم في سيناء إلا عند تبليغي باستشهاده، وهو بطل وزمايله لما بلغوني قولت أرادها ونالها”.

وأضاف: “كان يسعى للشهادة ونالها، وهو استحقها، وأنا بقول لكل إللى بيشوفها إبني بطل وضحى من أجل مصر”.

وتابع: “ربنا كرم روحه باستشهاده، والنهاردة بيتم تكريمه من الرئيس”.

ووجه كلمة للرئيس: “بقول لشعب مصر العظيم ربنا حافظها بأمره وبفضل تضحيات أبطالها ستظل عصية على أعدائها، وأنت ياريس على الحق المبين، ونحن وراك بكل أرواحنا، وسدد الله خطاك”.

جاء ذلك بعد كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952.

شهد بداية الحفل، تقديم الفنان مصطفى حجاج وهبة مجدي، أغنية بعنوان “هنا مصر”، لإبراز دور الأمن في حياة المجتمع، إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تبرز جهود الوزارة في حفظ الأمن، والتصدي للخارجين عن القانون.

وحكى الفنان الكبير أمير كرارة، قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبد الرازق، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

وقدم عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان محمود حافظ عرضًا فنيًا عن دور الشرطة وتضحيات شهدائها، وعرض قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلمًا تسجيليًا عن جهود الوزارة.

من جانبه، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، ضمن مراسم الاحتفال، ووضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بالأكاديمية، حسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وألقت الوزارة الضوء على بعض الخدمات الجماهيرية التي تقدمها للمواطنين، من خلال مواقعها المختلفة، خاصة الأحوال المدنية، والجوازات، والمرور، وتصاريح العمل، وتطوير هذه الخدمات والإعلان عن الجديد فيها.

وخلال الحفل، يتم تكريم عدد من القيادات الأمنية والضباط المتميزين، الذين قدموا جهودًا طيبة خلال الفترة الماضية، في سبيل حماية الوطن وحفظ أراضيه.

واستعرضت قوات مكافحة الإرهاب فيلمًا تسجيليًا عن أبرز جهودها وتدريباتهم، وأكدوا للرئيس على تقديم أرواحهم في حماية الوطن، قائلين: “إللى هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض”.

وقدم أحد ضباط الشرطة من قوات مكافحة الإرهاب قصيدة في حب الوطن، والتأكيد على استمرار جهودهم في القضاء على الإرهاب.

ومن المقرر أن تنتقل الاحتفالات من أكاديمية الشرطة لفعاليات بالشوارع، ويوزع رجال الشرطة الهدايا على المواطنين، وقائدي المركبات احتفالاً بهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تستعد للاحتفال بعيدها الـ 68، الذي يتزامن مع يوم 25 من يناير من كل عام، وذلك تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952.

يذكر أن معركة الإسماعيلية راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.

وأعدت وزارة الداخلية لوجو جديد صممته خصيصًا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، خلال الأيام المقبلة.