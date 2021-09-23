رياضة

السيسي يكرم أبطال مصر البارالمبيين: أثبتوا إرادة قوية وعزيمة صلبة لقهر الصعاب

استقبل الرئيس صباح اليوم اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020،
هاني جميعي 5:04 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 5:04 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص الاحترام والتقدير لأبطال مصر البارالمبيين الذين أثبتوا أن الارادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة علي قهر الصعاب وتحقيق الانجاز وبلوغ الاهداف المنشودة.

واستقبل الرئيس صباح اليوم اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة حياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

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كما منح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

الرئيس السيسي يشيد بأبطال مصر

وأشاد السيسي بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عالياً وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكداً أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الاعلي للشباب في بلوغ طموحاته.

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كما أكد الرئيس السيسي أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الارادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة علي قهر الصعاب لتحقيق الانجاز وبلوغ الاهداف المنشودة، موجهاً سيادته بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعداداً لدورة الالعاب البارلمبية القادمة في 2024، سعياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليمياً ودولياً.

من جانبهم، أعرب الابطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من السيد الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارلمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.

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بقلم هاني جميعي

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