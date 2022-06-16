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السيسي يقرر العفو عن 3 سجناء

السيسي يقرر العفو عن 3 سجناء
المال - خاص

المال - خاص

12:37 م, الخميس, 16 يونيو 22

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخيمس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في قضايا محددة .

والمعفو عنهم هم

1- سعيد محمد عطية إبراهيم المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة.

2- محمد عبدالغريب ابراهيم الشراعي المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة.

3- محمد مرسي محمد مرسي في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة، والقضية رقم 1087 لسنة 2018 ج مركز المنيا.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

عفو رئاسيتنزيل
المال - خاص

المال - خاص

12:37 م, الخميس, 16 يونيو 22