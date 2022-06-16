السيسي يقرر العفو عن 3 سجناء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخيمس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في قضايا محددة .
والمعفو عنهم هم
1- سعيد محمد عطية إبراهيم المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة.
2- محمد عبدالغريب ابراهيم الشراعي المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة.
3- محمد مرسي محمد مرسي في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة، والقضية رقم 1087 لسنة 2018 ج مركز المنيا.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.