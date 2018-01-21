السيسي يقترح شراء الدولة مستلزمات المستشفيات الخاصة

اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تقوم الدولة بشراء المسلتزمات الطبية والأجهزة للمستشفيات الخاصة، مع المستشفيات الحكومية، لتكون رخيصة على المستثمرين المصريين وبالتالى على المريض.

وأكد الرئيس – خلال افتتاحه عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أن ذلك الاتجاه تنهجه الدولة لتوفير الأموال للموازنة العامة، مشددا على أن ذلك المبدأ يعبر عن بقاء المصريين إيد واحدة.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتى أكد أن لجنة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية وفرت أكثر من 7 مليار جنيه العام الماضي.

وطالب بتشكيل لجنة شراء موحد مماثلة للأدوية، بحيث يكون الشراء كل 3 أشهر لسد احتياجات السوق، على أن تضم المستشفيات الجامعية مع الصحة والقوات المسلحة.