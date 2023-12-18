السيسي يفوز بـ 89.6% من أصوات الناخبين ويقود مصر حتى 2030 رسميا

الوطنية للانتخابات تعلن نتائج تصويت الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي يفوز بـ 89.6% من أصوات الناخبين ويقود مصر حتى 2030 رسميا
محمد مجدي

محمد مجدي

3:59 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية بفترة رئاسية جديدة من 2024 الي 2023.

وجائت نسبة التصويت كالتالي:

عدد من أدلوا بأصواتهم 44 مليون و777 ألف و668 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليون و288 ألف و361 صوتا، بينما عدد الاصوات الباطلة 489 ألف و 307 صوتا.

حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 39 مليون و702 ألف و 451 صوتا.

والمرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألف و 352 صوتا.

والمرشح فريد زهران حصل على مليون و776 ألف و952 صوتا.

والمرشح عبد السند يمامة حصل على 822 ألف و606 أصوات

محمد مجدي

محمد مجدي

3:59 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23