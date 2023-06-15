السيسي يفتتح ميناءي أكتوبر الجاف والسلوم البري عبر الفيديو كونفرانس (فيديو)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس عددا من المشروعات القومية عبر الفيديو كونفرانس ، منها ميناءي أكتوبر الجاف والسلوم البري



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وافتتح الرئيس السيسي ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان ، وهو مجهز بساحات للحاويات الواردة والصادرة والمبردة ، ويحتوي على مباني ادارية لكافة الجهات الدولة العاملة داخل الميناء .



كما افتتح الرئيس السيسي ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانا ، ويعتبر أكبر ميناء بري في مصر ، ويتضمن 4 صالات رئيسية و 37 مبنى اداريا وأمنيا وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع ، وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل .



كما افتتح الرئيس السيسي رصيف الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية بطول 433 مترا وبعمق 15.5 متر ومساحة تخزينية 40 ألف متر مسطح .