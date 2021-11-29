سيـــاســة

السيسي يفتتح معرض إيدكس 2021 ويتفقد الأسلحة المعروضة

وجه السيسي خلال كلمته في المعرض الشكر لكل القائمين على "EDEX 2021"
وائل كمال 1:36 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 1:36 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الإثنين النسخة الثانية لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية “EDEX 2021” وأجرى جولة تفقدية على الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة.

ووجه السيسي خلال كلمته في المعرض الشكر لكل القائمين على “EDEX 2021” على ما بذلوه من جهد ليخرج بهذا الشكل اللائق بقيمة ومكانة مصر.

وتشهد النسخة الثانية من المعرض “EDEX 2021” تطوراً مقارنةً بالنسخة الأولى، ويشارك به ما يقرب من (400) شركة (42) دولة، كما أكد أكثر من (40) وزير دفاع أو إنتاج حربى وقائد عسكرى من القادة العسكريين حول العالم حضورهم.

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ويقام “EDEX 2021” في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بأرض المعاض فى القاهرة الجديدة، ومتوقع أن يبلغ حجم زائرين للمعرض حوالي (30) ألف زائر.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات سابقة، إن النسخة الأولى من المعرض كانت حلم وطموح للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

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وأضاف أنه تحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018 والتي شهدت نجاح غير معهود لأى نسخة أولى لأى معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في “EDEX-2018” أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الالكترونية، وذلك بسبب حرص مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة ليولد “EDEX” كمعرض عملاق.

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وتابع: استطاعت النسخة الأولى من المعرض أن ترسل رسالة للعالم بمدى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية وأن مصر دولة آمنة ومستقرة كما عكست مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة دول العالم سواء المشاركين أو الزائرين حيث شارك في النسخة الأولى أكثر من (370) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية والتي مثلت (41) دولة فضلاً عن عدد (10) آلاف زائر.

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بقلم وائل كمال

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