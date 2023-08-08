السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وتفقد الرئيس أعمال تطوير المقصورة بالمسجد، وقام بتأدية الصلاة فيه، ثم استمع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وفي كلمته أعرب سلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين، عن شكره للرئيس السيسي، وعن سعادته للمشاركة في افتتاح أعمال تطوير وترميم المسجد.

كما أعرب السلطان مفضل سيف الدين عن سعادته لقيام الرئيس السيسي بمنحه وشاح النيل؛ لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تعزيز الروابط ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بجمهورية مصر العربية على مدار أعوام، موجها شكره وتقديره لجهود أجهزة الدولة المصرية المتعددة، وخاصة جهود وزارة الأوقاف، وكذلك جهود القوات المسلحة لعمارة بيوت الله.

وعقب ذلك، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لطائفة البهرة؛ للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت، مؤكدا أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية.

ورحب الرئيس بسلطان البهرة، مشيدا بمساهمته في تطوير أضرحة آل البيت، وأضاف أنه يتم حاليا العمل على تطوير مسجد السيدة زينب؛ تمهيدا لافتتاحه، في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

بدوره، أهدى سلطان طائفة البهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي كتاب الله (مصحف)؛ للتعبير عن امتنانه وطائفة البهرة للجهود العظيمة التي يقوم بها الرئيس السيسي في أعمال تطوير مساجد آل البيت.

عقب ذلك، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة سلطان طائفة البهرة بالهند، أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعد افتتاحها.

رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، خلال تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال.